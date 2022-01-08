كهرباء ذي قار تعلن المباشرة بمشروع انشاء محطة الشرقية الثانوية في الناصرية

2022/01/08 | 19:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت مديرية كهرباء ذي قار ، اليوم السبت، المباشرة بمشروع انشاء محطة الشرقية الثانوية بقدرة (33 /11ك.ف) في الناصرية.وقال قائممقام قضاء الناصرية منير البكاء، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “محطة كهرباء الناصرية التحويلية الجديدة تعمل بسعة (2*31,5 mva) وبقوة 14 خطة مغذي”، مبيناً ان “المشروع نفذ من تخصيصات صندوق إعمار […]

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