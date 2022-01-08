2022/01/08 | 19:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، عن إحباط تعرض إرهابي شمال شرق ديالى.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة من الفوج الرابع في لواء نداء ديالى بالحشد الشعبي، تصدت اليوم، لتعرض شنه فلول داعش الإرهابي في ناحية العظيم شمال شرق محافظة ديالى".وأضاف البيان، أن "قوات الحشد تمكنت من إحباط التعرض".

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