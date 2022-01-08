اتحاد الكرة يحدد شروط المشاركة بدوري أندية الدرجة الثالثة

2022/01/08 | 19:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدر الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، اليوم السبت، جملة شروط واجب توفرها للمشاركة بدوري الكرة للدرجة الثالثة.

والشروط هي تعليمات الخاصة في دوري الدرجة الثالثة وتضمنت:

1- على الأنديةِ المشاركة في دوري الدرجةِ الثالثة جلب إجازةِ تأسيسٍ لهذا الموسم.2- تعتمدُ قاعدة بنسبةِ (1-5)، أي من كلِ خمسة أنديةٍ يصعدُ فريقٌ واحد إلى دوري الدرجةِ الثانية في موسم (2022-2023).3- تتحملُ الفرقُ التي تجري المبارياتُ على ملاعبها توفيرَ سيارة إسعافٍ وجالبي الكرات وتوفير حمايةِ أمن الملاعب، ولن تجري المبارياتُ في حالةِ عدم توفر هذه المستلزماتِ الضرورية، وتتحملُ الأنديةُ المُستضيفة التبعاتَ والعقوبات كافة الصادرة من الاتحادِ العراقي لكرةِ القدم.4- لن يسمح بإضافةِ أي لاعبٍ بعد انطلاق تصفياتِ دوري الدرجةِ الثالثة في المحافظاتِ إلا بعد تقديم الكشوفاتِ الخاصة بالفريق، على أن لا يزيد العددُ عن (40) لاعباً لكل فريقٍ.5- يسمح بإضافةِ اللاعبين خلال فترةِ الاستراحة بين المرحلتين فقط، ولا يجوز إضافةُ أو انتقال أي لاعبٍ من الدوريات التي انتهت مبارياتها إلى كشوفات الأنديةِ المشاركة في دوري الدرجة الثالثة.6- إقامةُ المبارياتِ كافة على ملاعب تتوفرُ فيها جميع الضوابط والمستلزماتِ الضروريةِ لإقامة المباريات.7- أجورُ الحكامِ ومشرف المباراةِ على الأنديةِ المُستضيفة.8 - للاتحادِ الصلاحية الكاملة في إضافةِ أي فقرةٍ من فقرات هذه اللائحةِ أو تغييرها أو تفسيرها بحسب المصلحةِ العامة (حسب تعليمات نظام المسابقات).9- الالتزامُ بالضوابط والتعليمات كافة الخاصة بنظامِ المسابقاتِ لعام (2021- 2022).

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