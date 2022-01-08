وفاة الشاعر الإيراني السجين بكتاش آبتين بعد إصابته بفيروس كورونا

2022/01/08 | 19:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي الشاعر والمخرج الوثائقي الإيراني، بكتاش آبتين، الذي حكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة "الدعاية ضد الدولة" و ارتكاب "أعمال ضد الأمن القومي"، رهن الاعتقال في المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا عن عمر يناهز 48 عامًا.

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