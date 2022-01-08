رئيس الوزراء الكندي يعلن تجريم علاج تحويل “المثليين وذوي الميول المزدوجة”

2022/01/08 | 19:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم السبت، نهاية حقبة العلاج التحويلي في بلاده.وعبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، كتب ترودو: “الأمر رسمي الآن.العلاج التحويلي غير قانوني في كندا”.والعلاج التحويلي (conversion therapy) هو عبارة عن “عِلمية” يقوم بها أطباء أو أشخاص غير متخصّصين بالطبّ أحياناً بهدف إعادة التوجيه الجنسي للأشخاص […]

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