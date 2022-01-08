الصيهود : على الحكومة المقبلة العمل على اخراج الامريكان من العراق

2022/01/08 | 19:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..شدد القيادي في ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود ، السبت ، على ضرورة تبني الحكومة المقبلة ملف خروج الامريكان من العراق كي تستقر الأوضاع الداخلية للبلاد.وقال الصيهود في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “القوات الأمريكية تخلفت عن الاتفاق بشكل وأضح وخروجهم سيكون من أهم قرارات الحكومة الجديدة ولا نقبل بتسويف […]

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