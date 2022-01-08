الحشد الشعبي يتصدى لتعرض “داعشي” شمال شرق ديالى

2022/01/08 | 19:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تصدت قوة من الفوج الرابع في لواء نداء ديالى بالحشد الشعبي، السبت، لتعرض شنه فلول “داعش” الإرهابي شمال شرق محافظة ديالى.وذكر اعلام الحشد في بيان انه “وشن مجموعة من عناصر فلول “داعش” الإرهابي تعرضا في ناحية العظيم قبل ان تتصدى لهم قوة من الفوج الرابع في لواء نداء ديالى بالحشد الشعبي وتحبط التعرض […]

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