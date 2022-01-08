رصد نسخة من كورونا تعد “مزيجا” من متحوري “دلتا” و”أوميكرون”

2022/01/08 | 19:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..اكتشف فريق علماء في قبرص نسخة جديدة من فيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19” تعد “مزيجا” من متحوري “دلتا” و”أوميكرون” اللذين أثارا حسب منظمة الصحة العالمية، “تسونامي” إصابات بالمرض.وذكر مدير مختبر التكنولوجيا الحيوية وعلم الفيروسات الجزيئية بجامعة قبرص، ليونتيس كوستريكيس، في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، أن المتحور الجديد، الذي أطلق عليه اسم […]

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