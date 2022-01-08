2022/01/08 | 19:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكتشف فريق علماء في قبرص نسخة جديدة من فيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19” تعد “مزيجا” من متحوري “دلتا” و”أوميكرون” اللذين أثارا حسب منظمة الصحة العالمية، “تسونامي” إصابات بالمرض.ونقلت روسيا اليوم عن مدير مختبر التكنولوجيا الحيوية وعلم الفيروسات الجزيئية بجامعة قبرص، ليونتيس كوستريكيس، قوله في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، أن المتحور الجديد، […]

ظهرت المقالة اكتشاف نسخة من كورونا تعد مزيجا بين “دلتا” و”اوميكرون” أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكتشاف نسخة من كورونا تعد مزيجا بين “دلتا” و”اوميكرون”) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكتشاف نسخة من كورونا تعد مزيجا بين “دلتا” و”اوميكرون”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).