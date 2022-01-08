تركيا تنتقد امتناع الناتو عن بيعها

2022/01/08 | 19:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبّر وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، السبت، عن أسفه لما وصفه بحظر أسلحة "علني أو خفي" من بعض حلفاء الناتو على تركيا.

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