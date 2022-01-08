2022/01/08 | 19:35 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fB0Ydcxt_Hc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سلام الزوبعي - عزوف الطبقة المثقفة عن الانتخابات نتج وضع سياسي فاشل) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سلام الزوبعي - عزوف الطبقة المثقفة عن الانتخابات نتج وضع سياسي فاشل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).