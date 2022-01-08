العراق يتسلم من سوريا 50 عراقياً منتمين الى داعش

2022/01/08 | 19:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، عن تسلم العراق من الجانب السوري 50 عراقياً من المنتمين الى داعش الارهابي.وقالت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “العراق تسلم 50 متهماً عراقياً ينتمون الى عناصر عصابات داعش من الذين القي القبض عليهم داخل الأراضي السورية سابقاً”، مشيراً الى أن “عملية …

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