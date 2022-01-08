2022/01/08 | 19:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت المقالة بالصور..هجوم يستهدف منزل القيادي بالعصائب “شاكر البدري” في واسط أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. هجوم يستهدف منزل القيادي بالعصائب “شاكر البدري” في واسط) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. هجوم يستهدف منزل القيادي بالعصائب “شاكر البدري” في واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).