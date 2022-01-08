2022/01/08 | 19:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال بيتر كراويتز مساعد مدرب ليفربول إن المدرب يورغن كلوب قد يعود إلى الجلوس على مقاعد البدلاء خلال مواجهة شروزبيري، في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، يوم الأحد، بعدما غاب عن المباراة الماضية بسبب كوفيد-19.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وغاب كلوب عن تعادل ليفربول 2-2 مع تشيلسي في ستامفورد بريدج بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي، بعدما جاءت نتيجة اختباره إيجابية لفيروس كورونا في أول أيام العام الجديد.

وقال كراويتز مساعد المدرب للصحفيين اليوم السبت: ”نعم، نأمل أن يكون على ما يرام غدا.



إنه في صحة جيدة حتى الآن ويشعر أنه في حالة جيدة، لكن بكل تأكيد فوفقا للقواعد، سيحتاج للخضوع لفحوص أيضا“.أعاد ليفربول افتتاح ملعبه التدريبي يوم الجمعة، بعد إغلاقه قبلها بأيام بسبب انتشار العدوى بين عدة لاعبين وعاملين.

وقال كراويتز إن النادي واجه موقفا ”غريبا“ بسبب هذه العدوى، لكنه أكد جاهزية التشكيلة لمواجهة الفريق المنتمي لدوري الدرجة الثالثة في أنفيلد.

وردا على سؤال حول عدد اللاعبين الجاهزين لخوض المباراة، قال مساعد المدرب: ”لا أستطيع أن أبلغكم العدد بالضبط.



لدينا تشكيلة ونملك فريقا وسنحاول الفوز بالمباراة“.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليفربول يكشف موعد عودة كلوب إلى مقاعد البدلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليفربول يكشف موعد عودة كلوب إلى مقاعد البدلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).