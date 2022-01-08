2022/01/08 | 19:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة محافظ أسبق للبنك المركزي العراقي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة محافظ أسبق للبنك المركزي العراقي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة محافظ أسبق للبنك المركزي العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).