هل هنالك كتل تمتنع عن الحضور غداً.. دولة القانون تكشف عن أمر مهم بالبرلمان

2022/01/08 | 19:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاصكشف ائتلاف دولة القانون، اليوم السبت، عن حقيقة امتناع كتل سياسية من حضور الجلسة الاولى لمجلس النواب المقررة غدًا الأحد.

وقال النائب عن دولة القانون جواد البولاني في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الاجتماعات لازالت تجري على قدم وساق بين الكتل السياسية المختلفة وبين اعضاء الكتلة نفسها".

وأضاف ان "قرار جميع الكتل السياسية لغاية الان حضور الجلسة الاولى واداء الاعضاء اليمين الدستوري بغض النظر عن موضوع التفاهم على المناصب الرئاسية"، مشيرا الى ان "هنالك تفاهمات مهمة، وايضا فان رئيس السن سيدير الجلسة الاولى وسيمنح الكتل السياسية فرصة للتفاهم في حال دخلت الجلسة الاولى دون تفاهم".

وأفاد البولاني: "ليس المهم من يكون رئيس او وزير وانما المهم ان يكون قويًا قادرًا فالشعب العراقي في هذه المرحلة لن يسكت ولن يقبل بضعيف".

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