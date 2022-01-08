2022/01/08 | 19:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد عقد الإطار التنسيقي، اليوم السبت، اجتماعا في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري للوصول إلى التوافق النهائي مع التيار الصدري قبيل جلسة البرلمان.وقال القيادي في الاطار، محمد البلداوي، في تصريح صحفي، إن “اجتماعات الساعات الأخيرة قائمة بين أطراف الأطراف للوصول إلى مرحلة نهائية من الحوار وانتظار قرار الصدر وكتلته بالتوافق معهم”.

ظهرت المقالة قبل ساعات من جلسة البرلمان..



العامري يستضيف اجتماعاً للاطار التنسيقي أولاً على النور نيوز.

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