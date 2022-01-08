نعومي أوساكا تنسحب من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بسبب إصابة في البطن

2022/01/08 | 19:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انسحبت نعومي أوساكا، بطلة البطولات الأربع الكبرى للتنس، التي شاركت في أول بطولة لها منذ هزيمتها المفاجئة أمام ليلى فرنانديز في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، من بطولة أستراليا المفتوحة المفتوحة في ملبورن، بسبب إصابة في البطن.

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