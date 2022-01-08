أن تكون نصف مواطن/ة - امال قرامي

2022/01/08 | 19:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#امال_قرامي أثار خبر إيقاف القيادي في حزب حركة النهضة: نور الدين البحيري ردود أفعال متباينة أبانت عن مدى استحضار المدافعين والمؤيدين على حدّ سواء، لقيم أرستها ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان ودولة القانون والمؤسسات وغيرها.



ولاتعنينا في الواقع، وجاهة الحجج المعروضة في الخطابات فما يشغلنا هو رصد كيفيّة تقبّل عموم التونسيين لما حدث للبحيري.فمع كلّ خبر -يثير جدلا في الوسط السياسي- يتذكّر التونسيون محنة الترد ......





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