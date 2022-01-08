وفاة اول نجم اسود في هوليوود، سدني بواتييه الذي فاز بأول أوسكار.   - سمير حنا خمورو

2022/01/08 | 19:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سمير_حنا_خمورو وفاة اول نجم اسود في هوليوود، سدني بواتييه الذي فاز بأول أوسكار.



توفي الممثل والمخرج الاستثاني، سيدني بواتييه عن عمر 94 عاما، يوم الخميس 6 كانون الثاني / يناير، في لوس أنجلوس وهو من مواليد 20 شباط / فبراير عام 1927 ميامي - فلوريدا .



مهد بواتييه الطريق أمام جيل من الممثلين السود الآخرين للظهور في السينما الاميركية.



كان فنانا موهوبا، ويمتلك كاريزما على الشاشة، وكان مجرد وضع اسمه على ملصق ......





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