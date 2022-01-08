التصوف والعدم - سعود سالم

2022/01/08 | 19:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم أركيولوجيا العدم١-;-٠-;-٨-;- - التصوف اليهودي والعدميمثل التصوف اليهودي ، بحسب غيرشوم شوليم Gershom Scholem -1897-1982 ، المؤرخ والفيلسوف اليهودي المتخصص في تاريخ الكابالا والتصوف اليهودي، محاولة لتفسير القيم الدينية لليهودية بطريقة صوفية.



إنه يركز على فكرة الإله الحي الذي يتجلى في أعمال الخلق والوحي والفداء.



لكن جاذبية الاتحاد بالله تظل فكرة غامضة مبعثرة ونادرة في هذه الم ......





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