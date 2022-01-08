2022/01/08 | 19:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة محافظ البنك المركزي الأسبق سنان الشبي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع النور نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/08 | 19:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع النور نيوز.

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