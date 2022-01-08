الذكاء الاصطناعي يكشف الدولة المرشحة للفوز بكأس إفريقيا

2022/01/08 | 19:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة.كشف الموقع البريطاني الشهير المختص بالإحصائيات والأرقام “أوبتا”، عن توقعاته بخصوص المنتخبات المرشحة للفوز بكأس أمم إفريقيا لكرة القدم، التي تنطلق غدا الأحد، في الكاميرون.واستند “أوبتا” في توقعاته وترشيحاته إلى حسابات قام بها وفق نموذج الذكاء الاصطناعي بالإحصائيات، واعتمد على أرقام المنتخبات وبعض الإحصائيات المرتبطة بمشوار كل منها ضمن بطولة القارة السمراء […]

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