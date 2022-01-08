مرشح فائز على اختيار رئيس البرلمان: قناعة النواب هي الحاكمة

2022/01/08 | 19:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجود اكثر من 50 نائباً مستقلاً.

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