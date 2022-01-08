هجوم مسلح بموقع تصوير مسلسل مصري.. وهذه الممثلة تتصدى لهم

2022/01/08 | 20:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تعرض فريق عمل مسلسل “حلم الأسمرات” في مصر، السبت، لهجوم من مجهولين أثناء التصوير في مدينة أكتوبر بمحافظة الجيزة.وكشف مخرج المسلسل حسني صالح تفاصيل الهجوم، مؤكدا أنه أثناء التصوير هجم ملثمون بأسلحة آلية يستقلون 4 سيارات وسرقوا معدات التصوير، مشيرًا إلى أن المساعدين حاولوا التصدي لهم وكذلك الفنانة المصرية صابرين.وقال في […]

ظهرت المقالة هجوم مسلح بموقع تصوير مسلسل مصري..



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