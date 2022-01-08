للمرة الثانية في أقلّ من عام.. وليّة العهد السويدية تصاب بكوفيد

2022/01/08 | 20:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن القصر الملكي السويدي أن ولية العهد، الأميرة فيكتوريا، التي كانت قد أُصيبت بكوفيد-19 في مارس 2021، ثبتت إصابتها بالفيروس مرة جديدة، السبت.

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