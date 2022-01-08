مسؤولي الكيان الصهيوني يخشون من تصنيف نظامهم بالفصل العنصري عام 2022

2022/01/08 | 20:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..كشف تقرير لصحيفة جيروزاليم بوست العبرية ان المسؤولين الصهاينة يخشون من أن يكون عام 2022 هو العام الذي يتم فيه تصنيف نظام تل أبيب على أنه نظام تمييز عنصري من قبل المنظمات الدولية .ونقل التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ عن وزير الخارجية الصهيوني يائير لابيد ” نتوقع هذا العام خطابًا غير […]

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