وفاة محافظ البنك المركزي العراقي الأسبق سنان الشبيبي

2022/01/08 | 20:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفى محافظ البنك المركزي العراقي

الاسبق، سنان محمد الشبيبي، اليوم

السبت، في جنيف/ سويسرا.

وقالت إحدى قريبات الراحل، في بيان، إنه

"بقلوب مؤمنة بقضاء الله سبحانه فجعنا

قبل قليل بخير وفاة عمي سنان محمد

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