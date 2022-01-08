2022/01/08 | 20:10 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EP3OlRzpU1E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حديث الشباب - السينمائيات العراقيات.. دروب الإبداع غير المعبّدة) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حديث الشباب - السينمائيات العراقيات.. دروب الإبداع غير المعبّدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).