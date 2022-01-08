الرئيس صالح يعزي بوفاة محافظ البنك المركزي الأسبق سنان الشبيبي

2022/01/08 | 20:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

عزّى رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، بوفاة محافظ البنك المركزي العراقي الأسبق، سنان الشبيبي.

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وقال صالح في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (8 كانون الثاني 2022): "بحزن وألم بالغين، تلقينا نبأ وفاة الأستاذ الدكتور سنان الشبيبي، الشخصية الوطنية والأكاديمية العراقية الرصينة، مُستذكرين مسيرته الطويلة والحافلة والمثابرة وعمله في خدمة مؤسسات الدولة، والقطاعات الاقتصادية والمالية".

وأضاف، "أحرّ التعازي لأسرة الفقيد ولجميع أصدقائه ومحبيه والرحمة الواسعة له ودوام الذكر الطيب".

وتوفي الشبيبي، اليوم السبت، في جنيف بسويسرا.





وأعلنت عائلة الشبيبي خبر وفاته عبر بيان نشرته (نوار الشبيبي) ابنة اخ سنان، محافظ البنك العراقي المركزي الأسبق.

وسنان محمد رضا الشبيبي من مواليد (1 يوليو، 1941)، في العاصمة بغداد، وهو خبير اقتصادي وشغل منصب محافظ البنك المركزي العراقي، من سبتمبر 2003 إلى أكتوبر 2012.

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