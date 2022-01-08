قبل ساعات.. بروتوكلات جلسة الغد تفصلها أمانة مجلس النواب لـ(بغداد اليوم)

2022/01/08 | 20:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن الامين العام لمجلس النواب سيروان عبد الله، اليوم السبت، جاهزية المجلس ودوائره لاستقبال المرشحين الفائزين بجلسة الغد الاولى للدورة النيابية الخامسة.

وقال عبد الله في تصريح لـ(بغداد اليوم ) إن "جلسة الغد ستكون الساعة الحادية عشر صباحا وستبدأ بالسلام الجمهوري وقراءة ايات من القرآن الكريم".

وبين أنه "سيلقي كلمة افتتاح الجلسة وسيدعو الرئيس بالسن محمود المشهداني لالقاء كلمة حددتها أمانة مجلس النواب ومن ثم يدعو المرشحين الفائزين لاداء اليمين الدستورية".

وأوضح أنه "بعدها اقوم بقراءة اسماء الفائزين ومن ثم نفتح الجلسة من قبل الرئيس بالسن ويفتتحها باسم الشعب وبعدها الذهاب إلى اختيار رئيس ونواب الرئيس في حال تم الاتفاق السياسي".

وبين عبد الله أن "أمانة المجلس دعت المرشحين الفائزين فقط بدون وجود أي ضيوف ولا دخول لمركبات المرشحين الفائزين ولا مرافقين حتى لا يكون هناك أي زحام وذلك لاتمام مراسيم جلسة الغد".

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