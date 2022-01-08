أسبوع صعب للملاحة البحرية..

2022/01/08 | 20:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة "رويال كاريبيان إنترناشيونال" الجمعة، إلغاءها رحلات سياحية على متن 4 سفن تابعة لها بسبب "تداعيات فيروس كورونا المستمرة في جميع أنحاء العالم".

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