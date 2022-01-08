رئيس الجمهورية يُعزي بوفاة محافظ البنك المركزي الأسبق سنان الشبيبي

2022/01/08 | 20:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

“إلى عائلة الفقيد الدكتور سنان الشبيبي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بحزن وألم بالغين، تلقينا نبأ وفاة الأستاذ الدكتور سنان الشبيبي، الشخصية الوطنية والأكاديمية العراقية الرصينة، مُستذكرين مسيرته الطويلة والحافلة والمثابرة وعمله في خدمة مؤسسات الدولة، والقطاعات الاقتصادية والمالية.

أحرّ التعازي لأسرة الفقيد ولجميع أصدقائه ومحبيه والرحمة الواسعة له ودوام الذكر الطيب.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون

رئيس الجمهوريةبرهم صالح”

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