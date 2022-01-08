شعث يصل باريس.. وماكرون يعلق على ترحيله من مصر

2022/01/08 | 20:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رامي شعث، الناشط ونجل السياسي الفلسطيني البارز نبيل شعث، إلى فرنسا السبت، بعدما قررت السلطات المصرية الإفراج عنه وترحيله، في حين عبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن سروره لسماح القاهرة بالإفراج عنه.

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