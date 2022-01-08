2022/01/08 | 20:33 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد عضو مجلس النواب المنحل الفائز بالانتخابات مضر الكروي، السبت، ان ديالى مقبلة على موسم ثالث بدون زراعة بسبب الجفاف.وقال الكروي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “كل المؤشرات تدلل بان صيف ديالى المقبل سيكون ربما الاقسى بعد 2003 خاصة مع ازمة جفاف غير مسبوقة تضرب حاليا 70% من المناطق في ظل وصول […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكروي: ديالى مقبلة على ثالث موسم لها من دون زراعة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكروي: ديالى مقبلة على ثالث موسم لها من دون زراعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).