المفاجأة تقترب.. ائتلاف المالكي يتحدث للمرة الأولى عن رئيس مجلس الوزراء المقبل

2022/01/08 | 20:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، اليوم السبت، ان اختيار رئيس الوزراء المقبل سيكون مفاجئا للجميع.

وقال القيادي في الائتلاف جاسم البياتي، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "طرح اسماء لتولي الرئاسات الثلاث هدفه حرق تلك الاسماء من قبل الخصوم، واختيار رئيس الوزراء المقبل سيكون بشكل مفاجئ وسيتم حل الازمة قبل انتهاء المهلة بأربع ساعات او اقل".

وأكد أن "الامور تقترب الى التفاهم والتحالف الكبير بين كل القوى الشيعية".

وبين البياتي أن "اختيار رئاستي البرلمان والجمهورية ليست بالمهمة اليسيرة وبحاجة الى تفاهمات داخلية وثم طرحه على القوى الشيعية لكسب ثقة البرلمان ما سيؤخر انتهاء تشكيل الحكومة لعدة اشهر".

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