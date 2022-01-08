الحشد الشعبي يكشف اثنين من اخطر مضافات داعش السرية في ديالى

2022/01/08 | 20:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اكد القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي، السبت، عن النجاح في كشف اثنين من اخطر مضافات داعش السرية في ديالى.وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” زور شيخ بابا وام الحنطة ضمن ريف ناحية جلولاء( 70كم شمال شرق بعقوبة) شهد عملية نوعية مباغتة من 3 محاور في ان واحد اسفرت عن ضبط اثنين […]

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