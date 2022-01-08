2022/01/08 | 20:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأمم المتحدة، السبت، إطلاقها رسميًا لعملية سياسية بين الأحزاب والجماعات السودانية لإنهاء الأزمة السياسية في أعقاب الانقلاب العسكري في أكتوبر/ تشرين الأول.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة تطلق عملية سياسية لإنهاء الأزمة في السودان وسط ترحيب أمريكي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة تطلق عملية سياسية لإنهاء الأزمة في السودان وسط ترحيب أمريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).