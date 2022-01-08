ائتلاف المالكي: اختيار رئيس الوزراء المقبل سيكون مفاجئاً للجميع

2022/01/08 | 20:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، اليوم السبت، ان اختيار رئيس الوزراء المقبل سيكون مفاجئا للجميع.وقال القيادي في الائتلاف جاسم البياتي، في تصريح صحفي تابعه “النور نيوز” إن “طرح اسماء لتولي الرئاسات الثلاث هدفه حرق تلك الاسماء من قبل الخصوم، واختيار رئيس الوزراء المقبل سيكون بشكل مفاجئ وسيتم حل …

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