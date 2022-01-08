فاتورة الحرب السورية (الجزء الأول)

2022/01/08 | 21:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نكشف بالوثائق شبكة المستفيدين من غنائم الحرب السورية

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