2022/01/08 | 21:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل | اجتماع لنواب تحالفي تقدم وعزم لإعلان محمد الحلبوسي مرشحا لرئاسة مجلس النواب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | اجتماع لنواب تحالفي تقدم وعزم لإعلان محمد الحلبوسي مرشحا لرئاسة مجلس النواب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | اجتماع لنواب تحالفي تقدم وعزم لإعلان محمد الحلبوسي مرشحا لرئاسة مجلس النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).