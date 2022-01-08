وفاة المخرج والشاعر الإيراني بكتاش أبتين

2022/01/08 | 21:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة المخرج والشاعر بكتاش أبتين في السجن في إيران بعد إصابته بكوفيد

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