منار طه يغادر عش النوارس

2022/01/08 | 21:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلن المهاجم منار طه، عن نهاية مشواره مع فريق الزوراء الاول بكرة القدم.وقال طه في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “مشواري مع نادي الزوراء انتهى بشكل رسمي وقدمت طلباً الى الادارة كي احصل على كتاب الاستغناء واكون متاحاً للانتقال”.واوضح ان “هناك أسباب خاصة دفعتني الى الرحيل عن النوارس رغم محبتي لهذا الكيان […]

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