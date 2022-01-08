الفصل التاسع : النساء ضمن مصطلح ( بعض ) - أحمد صبحى منصور

2022/01/08 | 21:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور الفصل التاسع : النساء ضمن مصطلح ( بعض ) ( بين الاسلام والدين السُّنّى الذكورى ) الباب الأول : لمحة عامة الفصل التاسع : النساء ضمن مصطلح ( بعض ) أولا : ( بعض ) فقط دون ( بعضهم على بعض )قال جل وعلا : عن القرآن الكريم:( وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الأَعْجَمِينَ )الشعراء 198.



).هنا (بعض) فقط.فى القصص :1 ـ الماضى ( قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لاَ تَقْتُلُواْ يُوسُفَ وَأ ......





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