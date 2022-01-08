رسمياً.. إعلان تحالف بين عزم وتقدم

2022/01/08 | 21:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

شكّل تحالف عزم بزعامة خميس الخنجر وتحالف اقدم بزعامة محمد الحلبوسي، السبت، تحالفاً جديداً بزعامة الخنجر.

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وقالت القيادية في تحالف الخنجر نورا الجحيشي في تصريح لـ"ناس"، (8 كانون الثاني 2022)، إن "تحالف عزم بزعامة خميس الخنجر توصل إلى اتفاق مع تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي، تمثل بتشكيل تحالف جديد بزعامة الخنجر".

إلى ذلك أفادت مصادر مطلعة لـ"ناس"، أن "تقدم وعزم، عقدا اجتماعاً مشتركاً وتوصلا إلى اتفاق بالإجماع على رئاسة التحالف من قبل خميس الخنجر، وترشيح محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب".

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