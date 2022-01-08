الزراعة توضح أسباب ارتفاع أسعار المحاصيل في الأسواق

2022/01/08 | 21:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..حددت وزارة الزراعة، السبت، أسباب ارتفاع أسعار بعض المحاصيل الزراعية، فيما أشارت إلى أنه لا يوجد قانون محدد لمحاسبة المخالفين”.وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف، للوكالة الرسمية وتابعته /المعلومة/، إن “ارتفاع الاسعار يرتبط في بعض الاحيان بوفرة المحصول من عدمها، وبالتالي عندما تتوفر المحاصيل تقل اسعارها وعندما تشح يرتفع السعر، فضلا عن […]

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