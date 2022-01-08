اتفاق التيار والإطار بهذا الوقت.. ائتلاف سياسي يفجر مفاجأة ثقيلة بمجلس النواب

2022/01/08 | 21:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد القيادي في الإطار التنسيقي وائل الركابي، اليوم السبت، استمرار مفاوضات الإطار والتيار حول تشكيل الحكومة المقبلة لغاية اللحظة الحالية.

وقال الركابي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إنه "من الممكن جداً حصول اتفاق بين التيار والإطار خلال الساعات القليلة المقبلة لتشكيل الكتلة الأكثر عدداً في البرلمان".

وأشار إلى "استمرار المفاوضات بين الجانبين لغاية الآن".

وأضاف، أنه "في حال لم يحصل اتفاق فستقتصر جلسة البرلمان على أداء اليمين الدستورية وستبقى الجلسة مفتوحة".

وتابع الركابي، أن "الكتل السياسية لا ترغب بأن تكون فترة تشكيل الحكومة طويلة، وهذا ما سيدفع جميع الكتل إلى التوصل إلى اتفاقات وحسم الملفات الخلافية".

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