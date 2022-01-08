2022/01/08 | 21:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

يواجه العشرات من سائقي الشاحنات أوامر بمنع مرورهم عبر سيطرة سرحة على طريق كركوك بغداد، لليوم الرابع على التوالي تحت ذريعة حملهم مواد ممنوعة.

وذكر سائقو الشاحنات لمراسل (بغداد اليوم)، ان، القوات الأمنية تمنع مرورهم عبر سيطرة سرحة في طريق بغداد كركوك ويبلغ عددهم بالعشرات.

وأضافوا انهم، لليوم الرابع على التوالي يقفون طوابير امام السيطرة وتمنع دخولهم ويبلغ عددهم نحو 350 شاحنة محملة بالخضار والفواكه، فيما بينهم ان القوات الأمنية تتذرع بحملهم مواد ممنوعة.

ووجه سائقو الشاحنات مناشدة الى الجهات العليا بالتدخل وإيجاد حل وتسهيل مرورهم قبل تلف حمولاتهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. طوابير الشاحنات تتراكم على طريق كركوك ـ بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. طوابير الشاحنات تتراكم على طريق كركوك ـ بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).