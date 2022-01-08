2022/01/08 | 21:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم السبت، بان رجلا قام بقتل زوجته واطلق النار على نفسه في منطقة الزعفرانية ببغداد وذلك بسبب خلافات عائلية.وذكر المصدر لوكالة ايرث نيوز، انه “بسبب خلافات عائلية، اقدم رجل على قتل زوجته الموظفة في كلية الاسراء ومن ثم قام باطلاق النار على نفسه بدافع الانتحار ضمن منطقة الزعفرانية”.ن.ع

ظهرت المقالة بسبب خلافات عائلية..



رجل يقتل زوجته ويطلق النار على نفسه في بغداد أولاً على ايرث نيوز.

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