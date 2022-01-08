التحالف بقيادة السعودية: موانئ باليمن ستكون أهدافًا عسكرية مشروعة بسبب هجمات الحوثي

2022/01/08 | 21:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال التحالف الذي تقوده السعودية ويقاتل في اليمن إن مينائين في اليمن سيكونان "أهدافًا عسكرية مشروعة" إذا لم يتوقف الحوثيون المدعومون من إيران عن استخدامهما لشن هجمات على السعودية والمدنيين في اليمن.

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